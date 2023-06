Greifswald veranstaltet Klimaaktionswoche Stand: 25.06.2023 09:52 Uhr Konzerte, Workshops und Exkursionen gehören zum Klima-Aktionscamp "Greifs-Wandel". Umweltaktivisten aus Greifswald möchten in dieser Woche eine zukunftsfähige, klimaneutrale Stadt entwerfen.

Wie betreibt man Landwirtschaft nachhaltig, was können wir gegen das Insektensterben tun und wie könnte das Greifswald der Zukunft aussehen? Viele Fragen auf die die Aktivisten diese Woche zusammen mit den Greifswaldern Antworten finden wollen.

Stadt soll klimaneutral werden

Das Klimaaktionscamp am Greifswalder Mühlentor findet in diesem Jahr schon zum dritten Mal statt. Neben Austausch und praktischen Workshops stellen sie aber auch eine ganz konkrete Forderung an die Stadt: bis 2035 soll Greifswald klimaneutral werden.

Bis kommenden Sonnabend

Bereits in den letzten zwei Jahren konnten durch das Camp Aktivisten, Politiker und Bürger in den Austausch kommen. Seitdem gibt es alle zwei Monate Gespräche zwischen ihnen. Und auch in diesem Jahr soll es wieder viel Raum für Austausch geben - kostenlos und noch bis Sonnabend.

