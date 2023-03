Greifswald plant kleinere Unterkünfte für Geflüchtete Stand: 28.03.2023 05:47 Uhr Bei einer außergewöhnlichen Sitzung stimmte die Mehrheit der Greifswalder Bürgerschaft für einen Antrag, der die Unterbringung Geflüchteter vor allem in kleinen Unterkünften wie Wohnungen fordert.

Vor etwa 300 Zuschauern hat die Greifswalder Stadtvertretung am Montagabend eine außerordentliche Sitzung in einer Sporthalle abgehalten. Die Stadtvertreter stimmten über einen Antrag der Fraktionen der SPD, Linken, Tierschutzpartei und Grünen ab, in dem die Unterbringung von Geflüchteten vor allem in kleinen Unterkünften wie Wohnungen gefordert wird. Die Stimmung war phasenweise aufgeheizt, auch Zuschauer meldeten sich zu Wort. Der Antrag sieht außerdem vor, dass die Stadt bei fehlenden Alternativen dem Landkreis vier Grundstücke für die Unterbringung von je maximal 100 Menschen anbietet. Am Ende stimmten 21 von 38 Mitgliedern der Beschlussvorlage des Links-Grünen Bündnisses zu.

Verzögerung durch Bürgerbegehren?

Die Stadt Greifswald prüft zurzeit die Unterschriften eines Bürgerbegehrens. Dessen Initiatoren wollen nicht, dass Greifswald dem Landkreis Grundstücke für Geflüchtete anbietet. Sie haben der Bürgerschaft eigenen Angaben nach vergangene Woche 7.000 Unterschriften übergeben. Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) zufolge werden keine Pachtverträge geschlossen, bevor das Begehren abgeschlossen ist. Sollte alles korrekt sein, wird es innerhalb der nächsten sechs Wochen einen Bürgerentscheid in Greifswald darüber geben, ob der Oberbürgermeister die Flächen verpachten darf oder nicht.

Vorpommern-Greifswalds Landrat Michael Sack (CDU) blickt mit Sorge auf die Verzögerung. "Das Problem ist jetzt zügig, den Menschen ein Dach über dem Kopf zu geben. Und das ist heute Abend erst mal noch verschoben worden", sagte Sack zu den Ergebnissen der Sitzung. Sack zufolge kämen wahrscheinlich bereits am Dienstag neue Geflüchtete in den Landkreis, während eine Unterbringung "nicht drinne ist".

