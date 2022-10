Stand: 19.10.2022 15:29 Uhr Greifswald: Verletzter Polizist nicht mehr in Lebensgefahr

Der Polizist, der im September bei einem Einsatz in Greifswald schwer verletzt worden ist, befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, konnte der 60-Jährige die Intensivstation der Universitätsklinik inzwischen verlassen. Nach Angaben von Arne Zarbock, Leiter der Polizeiinspektion Anklam, wurde der Beamte in eine andere Klinik zur Rehabilitation verlegt. In dem Zusammenhang wird gegen einen 24-jährigen Tatverdächtigen weiter wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ermittelt. Der Vorfall hatte sich am 11. September vor einem Nachtclub in Greifswald ereignet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 19.10.2022 | 15:00 Uhr