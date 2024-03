Stand: 31.03.2024 09:47 Uhr Greifswald: Tafel für Tiere stellt sich vor

In Greifswald gibt es ab sofort eine Tafel für Tiere. Heute stellt sich der Verein bei einem Osterfest im Tierpark vor. Das Angebot richtet sich an alle Menschen in Greifswald und Umgebung, die nicht so viel Geld haben, um ihre Haustiere noch gut versorgen zu können. Zum Beispiel Bürgergeldempfänger oder Senioren mit geringem Einkommen. Sie können sich nun bei der Tier-Tafel anmelden. Dort bekommen sie beispielsweise Futter, Leinen oder anderes Zubehör. Pro Haushalt können maximal drei Tiere Spenden der Tafel bekommen. Organisiert wird das Hilfsprojekt vom Verein Tier-Tafel Stavenhagen.

