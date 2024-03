Stand: 03.03.2024 14:33 Uhr Greifswald: Post-Covid-Sprechstunde für Kinder und Jugendliche

Kinder und Jugendliche, die längere Zeit nach einer Corona-Infektion immer noch Beschwerden haben, finden jetzt Hilfe in Greifswald. Die Universitätsmedizin bietet eine spezielle Sprechstunde an. Dort wird die Diagnose überprüft und die Betroffenen individuell beraten. Denn auch Kinder und Jugendliche sind oft eingeschränkt in ihrem Alltag. Die Symptome sind ähnlich wie bei Erwachsenen: Erschöpfung, Atembeschwerden, Schlaf- und Konzentrationsstörungen sowie Schwindel. Treten mindestens zwei der typischen Anzeichen mehr als acht Wochen nach einer Corona-Infektion auf, ist eine Post-Covid-Erkrankung wahrscheinlich.

