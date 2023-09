Stand: 12.09.2023 17:07 Uhr Greifswald: Pharmaunternehmen Cheplapharm expandiert in die Schweiz

Das Greifswalder Pharmaunternehmen Cheplapharm expandiert in die Schweiz. Mit der Zweiggesellschaft will das Unternehmen nach eigenen Angaben seine Internationalisierung vorantreiben. Mit einem aufzubauenden Team werden globale Übernahmen etablierter Medikamente von großen Pharma-Unternehmen aus der Schweiz gesteuert, heißt es. Cheplapharm unterhält neben Greifswald und der Schweiz weitere Standorte in Frankreich, Japan und Russland.

