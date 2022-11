Stand: 29.11.2022 14:06 Uhr Greifswald: Neues Schulzentrum fast doppelt so teuer

In Greifswald werden am Abend den politischen Gremien der Stadt detaillierte Pläne für das neue inklusive Schulzentrum vorgestellt. Das Bauprojekt unweit des Bahnhofs kostet demnach mehr als 70 Millionen Euro. Noch vor wenigen Monaten war die Stadt von rund 45 Millionen Euro Baukosten ausgegangen. Allerdings verteuern stark ansteigende Baupreise und Umplanungen das neue Schulzentrum aus Grund- und Regionalschule sowie Hort und Sporthalle. Die Stadt hofft nun auf Fördermittel von der EU. Geld aus der Städtebauförderung sei bereits zugesichert, sagte Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne). Frühestens in einem Jahr könne mit dem Bau begonnen werden. Die ersten Klassen sollen von Sommer 2026 an unterrichtet werden.

