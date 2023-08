Greifswald: Junge Frau am Bahnhof schwer verletzt Stand: 02.08.2023 12:20 Uhr Am Bahnhof in Greifswald ist eine Frau mit einer Flasche brutal niedergeschlagen und ausgeraubt worden. Sie kam schwer verletzt in das Klinikum.

Die 27-Jährige aus Georgien wartete am Dienstag gegen 23 Uhr am Bahnhof in Greifswald auf ihren Zug. Dabei wurde sie von einem Unbekannten mit einer Flasche attackiert. Eine andere Frau am Nachbargleis hatte die Schreie gehört und den Notruf gewählt. Ein Zeuge konnte die Beamten auf einen stark betrunkenen Radfahrer aufmerksam machen, der mit dem Überfall etwas zu tun haben könnte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 47-Jährige vorläufig festgenommen. Er soll im Laufe des Tages vernommen werden.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hofft nun, die Georgierin mit Hilfe eines Dolmetschers befragen zu können und sucht weitere Zeugen, die am Dienstag gegen 23 Uhr am Greifswalder Bahnhof etwas mitbekommen haben.

