Greifswald: Forscher treffen sich zum Weltnierentag

Die weltbesten Nierenforscher treffen sich heute zu einem Symposium in Greifswald. Sie stellen neue Forschungsansätze zur Behandlung von Nierenkrankheiten vor. Eine neue Forschungsreihe an der Uni Greifswald könnte in Zukunft die Dialyse überflüssig machen. Deutschlandweit müssen aktuell rund 90.000 Patienten regelmäßig wegen schwerer Nierenschäden zur Dialyse. Insgesamt sind neun Millionen Menschen an der Niere erkrankt, das ist besonders in Mecklenburg-Vorpommern ein Problem. Um auf dieses Problem aufmerksam zu machen hat der Verein "Save the Kidney" von Professorin Nicole Endlich den Weltnierentag in Greifswald ins Leben gerufen.

