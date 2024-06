Stand: 09.06.2024 11:43 Uhr Greifswald: DLRG vergibt Schwimmabzeichen

Die Greifswalder Ortsgruppe der DLRG vergibt heute noch bis 18 Uhr Schwimmabzeichen im Freizeitbad Greifswald - vom Seepferdchen bis hin zu Gold - und beteiligt sich damit an den bundesweiten Schwimmabzeichentagen. André Bleckmann von der DLRG Greifswald betont: "Wir haben auf jeden Fall wahrnehmen können, dass der Bedarf immer noch groß ist. Das war schon vor Corona durchaus so, dass die Anzahl an Schwimmabzeichen abgenommen hat. Schwimmkurse sind alle überrannt, haben lange Wartelisten. Das versuchen wir mit Kompaktkursen abzufedern. Aber wir müssen einfach hinterherkommen. Und wir versuchen natürlich mit so einem Aktionstag auch ein Stückweit darauf aufmerksam zu machen, dass man rechtzeitig beginnt, auch die Eltern mit ins Boot zu holen, dass die das auf dem Plan haben." Die Prüfungen für die Schwimmabzeichen werden von 10 bis 18 Uhr in der Schwimmhalle in Greifswald abgenommen.

