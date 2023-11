Stand: 04.11.2023 08:44 Uhr Greifswald: Apfel- und Birnenschau im Pommerschen Landesmuseum

Mehr als 200 alte Apfel- und Birnensorten sind an diesem Wochenende im Pommerschen Landesmuseum Greifswald zu sehen. Der Pomologen-Verein Mecklenburg-Vorpommern lädt Interessierte dort zu einem Publikums- und Fachtag ein. Dem Vereinsvorsitzenden Friedrich Höhne zufolge handelt es um die umfangreichste Sortenschau seit zehn Jahren. Besucher können ihre alten Obstsorten zum Bestimmen mitbringen - möglichst drei bis fünf Äpfel oder Birnen einer Sorte mit Stiel sind dafür notwendig. Die Experten hoffen so auch, weitere seltene Sorten zu finden. Auf dem Programm stehen mehrere Vorträge, etwa wie Obstbäume richtig gepflanzt und gepflegt werden. Auch polnische Obstbauer sind vor Ort und geben Einblick über den Obstbau in Westpommern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 04.11.2023 | 09:00 Uhr