Hitzetag: Was Sie beim Baden beachten müssen Stand: 24.06.2022 11:28 Uhr Steigen die Temperaturen, geht es für viele Menschen in Mecklenburg-Vorpommern an den Strand. Allerdings ist Schwimmen im Meer gefährlicher als in Binnengewässern. Welche Tipps und Baderegeln sind wichtig?

Immer wieder kommt es zu Badeunfällen an der Ostsee. Rettungsschwimmer warnen: Auch gute Schwimmerinnen und Schwimmer können in Gefahr geraten. Denn generell ist das Baden und Schwimmen im Meer gefährlicher als in Badeseen. Innerhalb kurzer Zeit kann sich der Untergrund ändern, Tiefen entstehen, Sandbänke bilden sich oder verschwinden ganz.

Bewachte Strände sind sicherer

Die Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) empfielt deshalb: Nur an bewachten Stränden ins Wasser gehen. Bewachte Badestellen gibt es an der gesamten Ostseeküste. Eine rot-gelbe Flagge am Mast einer Wachstation zeigt an, dass ein Strandabschnitt von Rettungsschwimmern überwacht wird. Weitere rot-gelbe Flaggen am Strand können diesen Bereich begrenzen.

