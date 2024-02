Stand: 23.02.2024 07:36 Uhr Graal-Müritz: Polizeihubschrauber findet vermisste 68-Jährige

Am Abend gegen 19 Uhr hat ein Polzeihubschrauber nach einer vermissten, gesundheitlich eingeschränkten 68-Jährigen in einem Waldgebiet bei Graal-Müritz gesucht. Sie habe sich laut Polizei wohl verlaufen. Nach rund anderthalb Stunden fand die Hubschrauberbesatzung die Frau. Die Beamten konnten sie unverletzt an eine Familienangehörige in Graal-Müritz übergeben.

