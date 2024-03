Stand: 06.03.2024 15:33 Uhr Gorlosen: 85-Jähriger stirbt bei Verbrennen von Gartenabfall

Vermutlich beim Verbrennen seiner Gartenabfälle hat sich am Mittwoch ein 85 Jahre alter Mann in Gorlosen (Kreis Ludwigslust-Parchim) tödliche Brandverletzungen zugezogen. Ein Nachbar hörte seine Hilferufe und konnte die brennende Oberbekleidung des Seniors mit einer Decke ersticken. Obwohl er auch erste Hilfe leistete, starb der 85-Jährige noch vor Ort, wie die Polizei in Ludwigslust mitteilte. Die genauen Hintergründe des Vorfalls müssen demnach noch ermittelt werden, allerdings geht die Polizei derzeit von einem Unglücksfall aus.

