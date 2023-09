Stand: 11.09.2023 11:15 Uhr Goldberg: Drei Prominente als Ehrenbürger ausgezeichnet

Anlässlich des 775. Jubiläums von Goldberg wurden am Wochenende erstmals Ehrenbürger ernannt. Bürgermeister Gustav Graf von Westarp (Freie Wähler) hat drei bekannte Goldberger ausgezeichnet - den Schauspieler Peter Kurth und die beiden Sportler Gerd Wessig und Peter Larisch. Sie alle sind gebürtig aus Mecklenburg-Vorpommern, Larisch ist sogar in Goldberg selbst geboren. Er galt in der Saison 1979/1980 als bester Torwerfer der DDR-Oberliga und gehörte zur Nationalmannschaft, die 1972 Platz vier bei den Olympischen Spielen in München erreicht hat. Kurth wuchs in Goldberg auf und ist vor allem als Tatort-Darsteller bekannt. Er erhielt 2016 den Deutschen Filmpreis in der Kategorie "Beste männliche Hauptrolle" für den Film "Herbert". Wessing besuchte die John-Brinckman-Grundschule in Golgberg. 1980 holte er Gold im Hochsprung bei den Olympischen Spielen in Moskau und stellte mit seinem 2,36-Meter-Sprung einen neuen Weltrekord auf. Laut Stadtvertreter machen die drei Ehrenbürger Goldberg im Land noch bekannter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 11.09.2023 | 12:40 Uhr