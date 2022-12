Stand: 04.12.2022 10:07 Uhr Gnoien: Verkehrsunfall mit sechs Verletzten

In Gnoien hat sich in der Nacht zum Sonntag ein Verkehrsunfall mit sechs Verletzten ereignet, beteiligt waren zwei Autos. Ein 28-Jähriger ist aus bisher nicht geklärter Ursache mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen, so die Polizei. Zwei der Insassen wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt.

