Glätteunfälle in MV: Polizei mahnt zu Umsicht Stand: 14.02.2025 07:39 Uhr Die Glätte auf den Straßen hat zu Verkehrsunfällen in Mecklenburg-Vorpommern geführt.

Ein 21-Jähriger ist am Donnerstagabend gegen 20 Uhr auf der A20 bei Grevesmühlen beim Überholen von der Straße abgekommen. Laut Polizei prallte er gegen die Mittelschutzplanke und schlitterte dann in die Außenbankette. Er wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto musste abgeschleppt werden, es entstand ein Schaden von rund 2.500 Euro.

Kollision bei Sassnitz auf Rügen

Wenig später kam es zu einem schweren Unfall auf der B96 bei Sassnitz auf Rügen. Dort geriet eine 19-Jährige auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem Auto einer 56-Jährigen zusammen. Beide Frauen wurden schwer verletzt. Inwieweit Glätte bei dem Unfall eine Rolle gespielt hat, ist noch unklar. Der Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Polizei mahnt zu Rücksichtnahme

Am Freitagmorgen sind zwei Autos auf der Landstraße bei Bad Kleinen zusammengeprallt. Verletzt wurde dabei niemand. Laut Polizei waren die Glätte sowie zu hohe Geschwindigkeit Ursache für die Kollision. Die Einsatzkräfte beobachteten zudem mehrere Autofahrer, die Räumfahrzeuge des Winterdienstes überholten. Daher mahnt die Polizei zu angepasster Geschwindigkeit und besonderer Rücksichtnahme bei den winterlichen Straßenverhältnissen.

