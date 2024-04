Getöteter Sechsjähriger aus Pragsdorf: Plädoyers erwartet Stand: 23.04.2024 06:39 Uhr Der Prozess um den getöteten Sechsjährigen aus Pragsdorf nähert sich dem Ende. Heute werden in dem nicht öffentlichen Verfahren vor dem Landgericht Neubrandenburg die Plädoyers erwartet.

Heute steht der nächste Prozesstag im Fall um den getöteten sechsjährigen Jungen aus Pragsdorf bei Neubrandenburg an. Die Beteiligten sollen heute ihre Schlussplädoyers halten. Ursprünglich war das Urteil bereits für den 4. April geplant.

Psychiatrisches Gutachten soll Schuldfähigkeit klären

Zuvor soll das psychiatrische Gutachten über den Angeklagten vorgetragen werden, sagte ein Gerichtssprecher. Im Kern geht es darum, ob der 15-jährige Deutsche für die Allgemeinheit gefährlich ist oder nicht. Es geht auch um seine Schuldfähigkeit. Nach dem Gutachten können Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung mit ihren Plädoyers beginnen. Dann hat der Angeklagte das letzte Wort. Am vorletzten Prozesstag hatte er ein Teilgeständnis abgelegt und ausgesagt, dass nicht er sondern ein Anderer den Jungen im vergangenen September erstochen hat. Er will dabei nur eine untergeordnete Rolle gespielt haben. Bei dem angeblichen Mittäter soll es sich aber nicht um den älteren Bruders des Angeklagten handeln, gegen den die Staatsanwaltschaft seit einiger Zeit ebenfalls ermittelt. Wegen seiner Angaben waren weitere Termine angesetzt worden.

Im Gebüsch neben Bolzplatz erstochen

Der Angeklagte soll den Sechsjährigen im vergangenen September in einem Gebüsch in der Nähe eines Bolzplatzes des Dorfes geschlagen und dann erstochen haben. Er wurde knapp zwei Wochen nach der Tat verhaftet. Ob er sich vor Gericht in seinem Teilgeständnis zum Motiv der Tat geäußert hat, blieb zunächst unklar. Der Teenager ist wegen Totschlags angeklagt. Ihm droht eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren. Ein Urteil wird am 2. Mai erwartet.

