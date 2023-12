Geplatzte Wasserleitung: 100.000 Euro Schaden in Kita Stand: 31.12.2023 07:44 Uhr An einer Kindertagesstätte in Ribnitz-Damgarten ist durch eine geplatzte Wasserleitung ein hoher Schaden entstanden. Zum Abschöpfen der Wassermassen eilte auch Bürgermeister Thomas Huth (Die Unabhängigen) zur Hilfe.

Am späten Samstagabend wurden Einsatzkräfte zu einem Wasserschaden in der DRK-Kita Boddenkieker in Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen) gerufen. Das ausgelaufene Wasser hat das Gebäude massiv in Mitleidenschaft gezogen: Laut Polizei ist ein Viertel des Hauses vorübergehend unbenutzbar. Der Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.

Kampf gegen die Wassermassen bis Mitternacht

Der Polizei zufolge hatte eine Anwohnerin etwa um 20 Uhr plätschernde Geräusche in der Kita gemeldet. Als Polizei und Feuerwehr kurz darauf eintrafen, sei das Wasser bereits in beiden Etagen aus den Fenstern getreten und die Gebäudefassade hinuntergelaufen. Den Feuerwehrleuten gelang es, das Wasser am Hauptanschluss abzustellen. Als Ursache wurde dann eine geplatzte Wasserleitung im Obergeschoss festgestellt. Hinweise auf eine Straftat gebe es aktuell nicht. Neben den 20 Einsatzkräften der Feuerwehr half dann auch Bürgermeister Huth bis Mitternacht beim Abschöpfen der Wassermassen aus den Räumen der Kita.

In der DRK-Kita werden rund 200 Krippen- und Kindergartenkinder betreut. Informationen darüber, wie es dort im neuen Jahr mit der Betreuung weitergeht, liegen noch nicht vor. Hinweise auf eine Straftat gebe es nicht, so die Polizei.

