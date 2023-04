Geothermie: Schwerin heizt jetzt mit Erdwärme Stand: 27.04.2023 16:46 Uhr Die Stadtwerke Schwerin eröffnen am Freitag ein Erdwärme-Heizwerk. Das Geothermie-Projekt im Stadtteil Lankow soll 2.000 Haushalte versorgen. Die Anlage kostet 20 Millionen Euro. So sieht es dort aus.

von Andreas Lußky

Die Stadtwerke Schwerin eröffnen am Freitag eine Geothermie-Anlage. Zur Einweihung kommen unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Auch die Chefs vieler anderer städtischer Energieversorger aus ganz Deutschland wollen unbedingt dabei sein. Sie wollen wissen, wie Schwerin es schafft aus einer vergleichsweise geringen Tiefe und mit vergleichsweise kaltem Wasser so viel Wärme-Energie zu holen.

Warmes Wasser aus 1.296 Metern Tiefe

Ingenieur Benjamin Kielgas ist der Geothermie-Betriebsmeister in der neuen Anlage und steht gerade im Brunnenhaus. „Wir holen hier aus einer Tiefe von 1.296 Metern 56 Grad heißes Wasser heraus. Das ist Thermalsole, besteht zu 15 Prozent aus Salz“, sagt der Stadtwerke-Mann. Das Brunnenhaus hat in etwa die Größe einer Gartenlaube, unscheinbar. Hier kommt das Wasser aus über einem Kilometer Tiefe an: in einem blau-grünen Kunststoffrohr von 20 Zentimetern Durchmesser wird das Thermalwasser fließen. Bevor Schweriner ihre Wohnungen mit Erdwärme heizen können, sind noch einige Arbeitsschritte nötig.

Schwerins neues Heizkraftwerk: alte Idee, neue Technik In Schwerin erhitzen zusätzliche Wärmepumpen das Thermalwasser weiter. Diese Idee aus MV ist bislang einmalig in Europa. Das 56 Grad warme Tiefenwasser gilt als eigentlich zu kalt für Fernwärme-Netze. Die Wärmepumpen sollen künftig mit Energie aus Biogas betrieben werden. Das Heizkraftwerk soll dann kilmaneutral funktionieren. Für Fernwärmekunden könnten zudem bald die Preise sinken. Im 20-Millionen-Euro-Projekt stecken sieben Millionen Euro Fördermittel.

Letzte Arbeiten, bevor am Freitag die Pumpen starten

Noch schlagen die analogen Druck- und Temperaturanzeigen nicht aus. Kurz vor der Einweihung werden hier gerade noch die Lampen angebaut, aber das Wesentliche ist fertig: die Tiefenpumpe wurde vor wenigen Tagen im Bohrloch installiert. „Wir haben eine Förderpumpe eingesetzt auf 250 Meter Tiefe, die das Wasser hochdrückt, damit wir das thermal nutzen können. Das gelangt in unsere Anlage und wird dort weiterverarbeitet“, beschreibt Kielgas, was tief unter Schwerin passiert.

Wärmepumpen und Wärmetauscher

Die Pumpe fördert das Wasser aus einer Gesteinsschicht, die das wertvolle Thermalwasser enthält und in die es am Ende auch wieder zurückgepumpt wird: ein Kreislauf. Zunächst aber fließt das heiße Tiefenwasser vom Brunnenhaus in die Geothermiezentrale. Dafür sind besondere Vorkehrungen nötig: Wegen des Salzgehalts darf das Thermalwasser auf keinen Fall in die Umwelt gelangen, sagt Ingenieur Kielgas und öffnet das Tor zur Geothermiezentrale. Hier stehen Wärmetauscher und Wärmepumpen.

Thermalwasser erwärmt Heizungswasser

Die drei Wärmetauscher erinnern an Bienenstöcke, aus tausenden Waben bestehen die Titan-Oberflächen. Ein einzelner Tauscher habe durch die vielen Waben eine Oberfläche von 300 Quadratmetern erklärt Benjamin Kielgas: „Im Kühlschrank hat man ja auch einen Wärmetauscher, der die Wärme dem Kühlschrank entzieht und an die Umgebung abgibt. Und hier entziehen wir die Wärme dem Thermalwasser und geben das an das Wasser des Zwischenkreislaufs ab.“

Reihenschaltung: Wärmepumpen heizen Wasser auf

Das abgekühlte Thermalwasser kann – einen Kilometer entfernt – in den Untergrund zurückgepumpt werden, es hat seine Aufgabe erfüllt. Das Heizungswasser im Zwischenkreislauf fließt weiter zu großen Wärmepumpen in der Maschinenhalle nebenan. Die Pumpen erinnern an alte Dampflokomotiven mit ihren schwarzen großen Kesseln. Im Sommer bringen sie das Heiz-Wasser auf etwa 80, im Winter auf 130 Grad Celsius. Vier Pumpen sind in Reihe geschaltet, sagt Kielgas; so kämen sie mit den nur 56 Grad Celsius aus, mit denen das Tiefenwasser hier oben angekommen ist.

Erdwärme-Nachteil: Energiebedarf der Wärmepumpen

Die vier großen Wärmepumpen sind aber auch energie-hungrig, das ist derzeit noch der Haken. Die Stadtwerke brauchen darum zusätzliche Energie. „Wir haben zwei Blockheizkraftwerke mit je einem Megawatt Leistung. Unsere Geothermiezentrale, die ganze Anlage mit Tiefenpumpe und Wärmepumpen verbraucht circa 1,7 Megawatt. Also reichen die beiden Blockheizkraftwerke aus, der Rest geht ins Netz“, erklärt Kielgas. „Der Strom wird ganz normal durch Erdgas erzeugt, wird aber in Zukunft umgestellt auf Biomethan damit wir hier grüne Energie am Standort Lankow haben.“

Der Schweriner Untergrund bietet an mehreren Stellen die Möglichkeit, das heiße Thermalwasser anzuzapfen. Eine weitere Geothermie-Anlage planen die Stadtwerke bereits. Um weitere Standorte zu finden, muss der Untergrund noch einmal detaillierter untersucht werden.

