Geldautomat in Stralsund gesprengt: Täter auf der Flucht Stand: 09.02.2024 08:03 Uhr Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Stralsund sind die Täter weiter auf der Flucht. Die Fahndung der Polizei läuft unterdessen auf Hochtouren. Der Munitionsbergungsdient ist am Knieper Center.

Gegen 3 Uhr in der Nacht muss es in Stralsund laut geknallt haben. Erneut wurde ein Geldautomat gesprengt. Betroffen ist in diesem Fall ein Gerät im Knieper Center am Heinrich-Heine-Ring. Die Täter hatten sich gewaltsam zutritt verschafft. Über das Ausmaß der Schäden ist noch nichts bekannt. Auch ob und wieviel Geld die Täter womöglich erbeutet haben, kann die Polizei noch nicht einschätzen. Die Fahndung läuft.

Polizei fahndet auf Hochtouren

Die Täter sind immer noch auf der Flucht. Deshalb fahndet die Polizei weiter nach ihnen. Zwischenzeitig war die Polizei mit 18 Funkstreifenwagen im Einsatz. Gesucht werden zwei Personen, die schwarz gekleidet waren. Sie sollen nach ihrer Tat mit einem dunklen BMW 7er in Richtung Südwesten geflüchtet sein. Zeugen hatten das mutmaßliche Tatfahrzeug mit hoher Geschwindigkeit bei Richtenberg gesehen.

Kriminaltechniker müssen Spuren sichern

Die Polizei hat bereits andere Dienststellen über die Landesgrenzen hinaus über die Fahndung informiert. Außerdem prüft der Munitionsbergungsdient derzeit, ob noch Gefahr von dem zerstörten Geldautomaten ausgeht. Erst danach können Kriminaltechniker Spuren sichern und etwas zur Schadenshöhe sagen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 09.02.2024 | 08:00 Uhr

