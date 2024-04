Grabow: Geldautomat aus Tankstelle gestohlen Stand: 01.04.2024 10:51 Uhr Unbekannte sind in Grabow in der Nacht zum Montag in eine Tankstelle eingebrochen. Sie haben dort einen Geldautomaten gestohlen. Die Polizei sucht nach den flüchtigen Tätern.

Nach Angaben der Polizei sollen die Täter in den Verkaufsraum der Tankstelle in Grabow eingebrochen sein und den Geldautomaten im Ganzen herausgerissen und mitgenommen haben. Die Polizei Ludwigslust gehe nach ersten Erkenntnissen von zwei Tätern aus, die mit mindestens zwei Fahrzeugen geflohen seien.

Polizei fahndet nach den Tätern

Die Kriminalpolizei Ludwigslust habe am Tatort bereits Spuren und die Videos aus der Überwachungskamera ausgewertet. Bislang blieb die Fahndung allerdings erfolglos. Auch die Schadenshöhe konnte bislang nicht näher eingegrenzt werden. Die Polizei Ludwigslust nimmt derzeit Hinweise zu den Tätern entgegen.

Ähnlicher Vorfall am Wochenende auf Rügen

Erst vergangenen Sonnabend hatten Unbekannte in Bergen auf Rügen einen Geldautomaten in einer Postbankfiliale beschädigt. Um an das Geld zu gelangen, hatten sie in die Seitenwand des Automaten geschnitten. Ob dabei Geld erbeutet wurde und wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 01.04.2024 | 11:00 Uhr