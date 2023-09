Stand: 08.09.2023 13:09 Uhr Gegner des LNG-Terminals auf Rügen sauer: Nicht zu Petitionsausschuss-Termin eingeladen

Nach mehr als 60.000 Unterschriften gegen ein LNG-Terminal auf Rügen beschäftigt sich nun der Petitionsausschuss des Bundestages mit der Thematik. Das Gremium hat für Montag zu einem Treffen auf die Insel eingeladen. Doch diese Einladung sorgt auf Rügen für Aufregung. Zahlreiche Verbände und Initiativen auf der Insel - darunter der NABU, der Dehoga sowie mehrere Ostseebäder - beklagen, nicht zu dem Termin am Montag auf Rügen eingeladen zu sein. Allerdings ist das Gremium auch frei in seiner Entscheidung, wer eingeladen wird und wer nicht. Am Montag vor Ort sein werden unter anderem der Sassnitzer Bürgermeister und die Unternehmen ReGas sowie Gascade.

