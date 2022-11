Stand: 29.11.2022 06:21 Uhr Gegen Waffenlieferungen und Energiepolitik: Erneut Demos in MV

Rund 2.400 Menschen sind am Montagabend in Mecklenburg-Vorpommern auf die Straße gegangen und haben laut Polizei gegen Waffenlieferungen und die deutsche Energiepolitik demonstriert. Im Westen des Landes fanden acht Versammlungen statt - unter anderem in Güstrow, Teterow und Parchim. Die größte Kundgebung gab es mit knapp 300 Teilnehmenden in Rostock. In Wismar und Schwerin versammelten sich insgesamt etwa 100 Menschen. Im östlichen Landesteil waren 16 Proteste angekündigt, unter anderem in Neubrandenburg und Greifswald. Die meisten Demonstrierenden - etwa 300 - kamen nach Waren.

