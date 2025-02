Gefahrguteinsatz im Rathaus in Lübz beendet Stand: 28.02.2025 10:26 Uhr In Lübz im Landkreis Ludwigslust-Parchim lief am Morgen ein Großeinsatz der Feuerwehr. Ursache sei ein Kanister mit einer unbekannten Flüssigkeit gewesen. Der Einsatz wurde laut Feuerwehr abgebrochen.

Am Rathaus Lübz waren am Morgen Feuerwehr und Polizei im Großeinsatz. Ursache ist laut Polizei ein Kanister mit einer unbekannten Flüssigkeit gewesen. Dieser wurde am Morgen vor dem Rathaus gefunden. Es handelte sich wohl um einen relativ kleinen tragbaren Kanister. Das Rathaus wurde vorsorglich geräumt und die Straße "Am Markt" rund um das Rathaus wurde abgesperrt.

Einsatzkräfte haben Entwarnung gegeben

Alle umliegenden Wehren waren an dem Einsatz beteiligt unter anderem auch mit einem Gefahrengut-Zug der Feuerwehr. Nachdem die Einsatzkräfte die Flüssigkeit in dem Kanister getestet hatten, konnten sie ausschließen, dass der Stoff gefährlich ist. Daher haben die Einsatzkräfte Entwarnung gegeben und die Sperrung vom Rathaus und dem Umfeld wieder aufgehoben.

