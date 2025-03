Gefährdet Künstliche Intelligenz die Arbeit in MV? Stand: 20.03.2025 07:00 Uhr Alle reden über Künstliche Intelligenz. Einige sehen darin eine große Chance. Andere sehen darin eine riesige Gefahr für die Arbeitswelt. Ob sie dem Land Jobs kostet oder bringt, ist noch völlig unklar.

von Christoph Woest

Wenn man den aktuell bekanntesten KI-Chatbot ChatGPT fragt, wird die Technologie der Künstlichen Intelligenz das Arbeiten in Mecklenburg-Vorpommern "vor allem durch Automatisierung und Effizienzsteigerung verändern, insbesondere in der Industrie und der Landwirtschaft." ChatGPT bleibt aber im Konjunktiv: Berufe, in denen einfache, monotone und sich wiederholende Aufgaben bewältigt werden müssen, "könnten" ersetzt oder unterstützt werden. Noch wird die Technologie in Mecklenburg-Vorpommern nicht im großen Stil genutzt. Momentan ist KI hier und da Assistenz: Menschen lassen sich beim Schreiben von E-Mails helfen, per Smartphone Sprachen übersetzen und per Chatbot Fragen beantworten.

KI - ein dehnbarer Begriff

Die Bezeichnung KI steht mittlerweile auf vielen technischen Geräten. Ob darin auch die Technologie zum Einsatz kommt, ist eine Frage der Definition. Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns beschreibt sie so: "KI bezeichnet die Fähigkeit von Maschinen, menschenähnliche Intelligenzleistungen zu erbringen, indem sie Informationen aus Eingaben erkennen und sortieren. Sie erkennen aus Daten Muster und treffen so Vorhersagen." Demnach ist der günstige Staubsaugerroboter, der gegen Wände prallt, um zu merken, dass der Raum zu Ende ist, weniger mit KI ausgestattet. Moderne Staubsaugerroboter, die Hindernisse genau erkennen und einschätzen können, fallen aber doch unter diese Definition.

Durch KI könnten sogar Arbeitsplätze im Land entstehen

Damit uns KI helfen kann, muss sie viele Daten sammeln. Seit vielen Jahren werden KI-Modelle mit Daten gefüttert. Das können Texte aus Büchern, Fotos und Informationen aus dem Internet sein. Um diese Daten zu verarbeiten und auf Nachfrage bereitstellen zu können, werden riesige Rechenzentren benötigt. Aktuell soll in der Nähe von Rostock so ein KI-Gehirn entstehen. Von Hunderten Arbeitsplätzen ist die Rede, sowie von einem enormen Energieverbrauch.

Schlagwörter zu diesem Artikel Künstliche Intelligenz (KI)