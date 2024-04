Gaspipeline für LNG-Terminal Mukran: Bundesverwaltungsgericht urteilt Stand: 25.04.2024 05:00 Uhr Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig will am Donnerstagmittag seine Entscheidung zur Gaspipeline vom Hafen Sassnitz-Mukran auf Rügen nach Lubmin bekannt geben. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und der Naturschutzbund hatten gegen den Betrieb der Ostsee-Anbindungsleitung geklagt.

In der mehrere Stunden dauernden Hauptverhandlung vor einer Woche hatten die Kläger vor allem zwei Kritikpunkte gegen die Pipeline vorgebracht: Zum einem seien naturschutzrechtliche Belange in dem sensiblen Ökosystem Greifswalder Bodden nicht ausreichend geprüft worden. Zum anderen bestehe keine Gasmangellage mehr, die nach dem Willen der Bundesregierung den Betrieb eines LNG-Terminals auf Rügen rechtfertigen würde.

Deutsche Regas strebt Regelbetrieb für Mitte Mai an

Die Umweltverbände wollen vor dem Bundesverwaltungsgericht erreichen, dass der Planfeststellungsbeschluss aus dem vergangenen Jahr aufgehoben wird. Sollten die Richter der Klage stattgeben, dürfte die 50 Kilometer lange Pipeline zwischen Lubmin und Mukran voraussichtlich nicht - wie vom Betreiber Deutsche ReGas geplant - Mitte Mai in Betrieb gehen.

Weitere Informationen Regelbetrieb des LNG-Terminals auf Rügen soll Mitte Mai starten Der Ostbeauftragte der Bundesregierung erhofft sich von der neuen Flüssiggas-Anlandestation in Mukran sinkende Gaspreise. mehr

DUH: "Hoffen, dass sich das Gericht das nochmal durch den Kopf gehen lässt"

"Das Bundesverwaltungsgericht hat ganz lange diskutiert und es hat vor allem darüber diskutiert, ob wir wirklich noch eine Energiemangellage haben und ob es wirklich die energiepolitische Notwendigkeit für dieses Flüssiggas-Terminal auf Rügen gibt", sagte der Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH) Sascha Müller-Kraenner dem NDR in MV. Die Antworten der Genehmigungsbehörden auf die Fragen des Gerichts seien "mehr als dünn" gewesen. "Insofern hoffen wir, dass das Gericht sich das nochmal durch den Kopf gehen lässt."

LNG-Schiff liegt bereits seit Ende Februar im Hafen

Mit der bereits bestehenden Pipeline sollen zwei schwimmende LNG-Terminals an das Gasfernleitungsnetz in Lubmin östlich von Greifswald angebunden werden. Ein erstes Schiff liegt seit Ende Februar bereits im Hafen. Eilanträge, die auf einen Baustopp abzielten, waren zuvor vor dem Bundesverwaltungsgericht gescheitert - unter anderem wegen der Mangellage am Gasmarkt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 25.04.2024 | 05:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Energie