Stand: 02.12.2022 08:35 Uhr Ganzlin: 57-jähriger Autofahrer kommt bei Unfall ums Leben

Bei einem Unfall in der Nähe von Ganzlin südlich von Plau am See (Kreis Ludwigslust-Parchim) ist ein 57-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren vermutlich überhöhte Geschwindigkeit und fehlende Aufmerksamkeit die Unfallursache. Der Wagen war Donnerstag nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die L17 war daraufhin für rund vier Stunden gesperrt.

