Stand: 08.01.2023 06:15 Uhr Gadebusch: Gut 14.000 Euro an Spenden bei Fußballturnier

In Gadebusch (Kreis Nordwestmecklenburg) sind bei einem Benefiz-Fußballturnier am Sonnabend mehr als 14.000 Euro an Spenden gesammelt worden. Das sei der bisher höchste Betrag in den vergangenen zehn Turnierjahren, hieß es vom Veranstalter, dem PSV Gadebusch. Mit dem Geld werden krebskranke Kinder und deren Familien unterstützt. Benötigt werden zum Beispiel Laptops, damit die Kinder im Krankenhaus weiter lernen können. Im schlimmsten Fall werde auch eine Beerdigung bezahlt, sagte Peter Clemens, Vorsitzender des "Vereins zur Förderung der Kinder der Schweriner Kinderklinik und des Kinderzentrums Mecklenburg". Diese könnten sich einige Familien nämlich nicht leisten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 08.01.2023 | 06:30 Uhr