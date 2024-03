GDL-Streik: Züge sollen ab Freitagnachmittag wieder fahren Stand: 07.03.2024 19:19 Uhr Wegen des Streiks der Zugführer hat am Donnerstag ein Großteil des Zugverkehrs in Mecklenburg-Vorpommern stillgestanden. Frühestens am Freitagnachmittag soll sich die Lage entspannen.

Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL hat am Donnerstag auch Bahnreisende in Mecklenburg-Vorpommern getroffen. "Es gibt in Mecklenburg-Vorpommern ein Grundangebot, das stabil läuft", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Nachmittag. Der bundesweite Streik der GDL soll 35 Stunden dauern. Er begann am Donnerstagmorgen um 2 Uhr und soll am Freitag um 13 Uhr enden.

Unregelmäßiger Zugverkehr

Betroffen ist laut der Deutschen Bahn der Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr. Auf einigen Strecken in Mecklenburg-Vorpommern steht der Bahnverkehr demnach komplett still. Auf manchen Linien fahren Züge den Angaben zufolge vereinzelt oder unregelmäßig, wiederum auf anderen Strecken fahren Busse als Ersatz. Bei der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH (Odeg) hingegen läuft seit Streikbeginn alles wie gewohnt, wie eine Sprecherin mitteilte.

Hier fallen in MV die Züge aus:

RE4 - Lübeck - Bad Kleinen - Neubrandenburg - Pasewalk - Szczecin/Ueckermünde

Lübeck - Bad Kleinen - Neubrandenburg - Pasewalk - Szczecin/Ueckermünde RB23 - Züssow - Wolgast - Zinnowitz - Heringsdorf - Ahlbeck - Świnoujście

Züssow - Wolgast - Zinnowitz - Heringsdorf - Ahlbeck - Świnoujście RB24 - Peenemünde - Zinnowitz

Peenemünde - Zinnowitz RB25 - Velgast - Barth

Velgast - Barth S1 - Warnemünde - Rostock, Alternative Busse und Bahnen der RSAG

Warnemünde - Rostock, Alternative Busse und Bahnen der RSAG S3 - Rostock - Laage - Güstrow

Hier fahren in MV voraussichtlich Züge oder es gibt ein Alternativangebot:



RE1 - zwischen Hamburg und Rostock bzw. Hamburg und Schwerin, Alternative zwischen Rostock und Schwerin: mit RB11 zwischen Rostock und Wismar sowie RE8 zwischen Wismar und Schwerin

zwischen Hamburg und Rostock bzw. Hamburg und Schwerin, Alternative zwischen Rostock und Schwerin: mit RB11 zwischen Rostock und Wismar sowie RE8 zwischen Wismar und Schwerin RE3 - zwischen Angermünde/Eberswalde und Berlin, einzelne Züge auch von/bis Stralsund, Alternative: RE10 zwischen Stralsund und Pasewalk

zwischen Angermünde/Eberswalde und Berlin, einzelne Züge auch von/bis Stralsund, Alternative: RE10 zwischen Stralsund und Pasewalk RE5 - zwischen Rostock bzw. Neustrelitz und Oranienburg bzw. Berlin Hbf

zwischen Rostock bzw. Neustrelitz und Oranienburg bzw. Berlin Hbf RE7 - kein Zugverkehr, Alternative: RE10 zwischen Stralsund und Pasewalk

kein Zugverkehr, Alternative: RE10 zwischen Stralsund und Pasewalk RB11 - der Zugverkehr ist unregelmäßig

der Zugverkehr ist unregelmäßig RB12 - der Zugverkehr ist unregelmäßig

der Zugverkehr ist unregelmäßig RB17/18 - kein Zugverkehr RB17/18, Alternative: RE8 zwischen Wismar und Ludwigslust (-Berlin)

Hier fahren in MV Busse im Ersatzverkehr:



RE3 - zwischen Pasewalk und Angermünde/Eberswalde

zwischen Pasewalk und Angermünde/Eberswalde RE5 - zwischen Stralsund und Neustrelitz

zwischen Stralsund und Neustrelitz S2 - zwischen Rostock und Güstrow über Schwaan

Das gilt jetzt für Reisende und ihre Bahn-Tickets

Alle Fahrgäste können ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen oder aber ihre Reise im Rahmen einer Sonderkulanz vorverlegen. Voraussetzung ist, dass das Ticket bis einschließlich 4. März 2024 gekauft wurde und für eine Reise vom 7. bis zum 8. März 2024 gültig ist. Außerdem ist die Zugbindung aufgehoben. Reisende können mit ihrem Ticket also auch andere Strecken und Züge nutzen, wenn der Zielort mit dem auf dem Ticket übereinstimmt. Sitzplatzreservierungen können zudem kostenfrei storniert werden. Unter entsprechenden Voraussetzungen ist auch eine Erstattung des Ticketpreises möglich.

