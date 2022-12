Für den guten Zweck: Biker-Weihnachtsmänner in Schwerin unterwegs Stand: 04.12.2022 08:41 Uhr Rund 200 Biker sind am Sonnabend als Weihnachtsmänner verkleidet durch Schwerin gefahren, um Spenden für ein Hospiz zu sammeln. Nachdem die Weihnachtsmänner wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre auf die Biker-Tour für einen guten Zweck verzichten mussten, durften sie nun endlich wieder durchstarten.

Immer mehr Biker haben sich zu den vergangenen Touren zusammengefunden, weshalb der 8. Christmas Ride dieses Jahr zum ersten Mal auch mit Polizeibegleitung stattfand.

Spenden sammeln vor der Staatskanzlei

Etwa 200 Weihnachtsmänner - ohne Schlitten, dafür aber mit geschmückten Zweirädern - haben sich am Sonnabend vor der Schweriner Staatskanzlei zusammengefunden, um Spenden für das Schweriner Hospiz am Aubach zu sammeln. Auch im Internet konnte vorab fleißig gespendet werden. Auf ihrer Facebook-Seite schreiben die Veranstalter zu ihrer Absicht: “Diese Wärme und Herzlichkeit, die uns besonders an diesen Tagen umschwirrt, ist besonders wichtig für Menschen, die ihre letzten Lebensmonate, -wochen oder auch -tage bestreiten. Begleitet werden sie dabei von den Mitarbeitenden des Hospizes in Schwerin. Das Hospiz ist ein Ort für schwer erkrankte Menschen, die ihren letzten Weg antreten. Um diesen Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten, geben sich die Mitarbeitenden große Mühe. All dies ist jedoch ohne die nötigen finanziellen Mittel nicht vollumfänglich möglich.”

Rund 2.500 Euro sind durch die Aktion zusammengekommen und die wurden im Anschluss gleich in einem großen Korso persönlich beim Hospiz abgeliefert.

