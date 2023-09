Stand: 23.09.2023 08:18 Uhr Fünfeichen: Gedenken an Schließung des Lagers vor 75 Jahren

In Fünfeichen bei Neubrandenburg wird heute der Schließung der Internierungslager vor 75 Jahren gedacht. Als Ehrengast wird der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck erwartet. Fünfeichen war ab 1939 Gefangenenlager der Wehrmacht mit insgesamt rund 120.000 Häftlingen. Rund 5.600 Gefangene kamen ums Leben, darunter etwa 5.200 Soldaten der Roten Armee. Ab 1945 sperrte der Sowjet-Geheimdienst NKWD 15.000 Deutsche in Fünfeichen ein, von denen die meisten inzwischen rehabilitiert wurden. Im sogenannten Speziallager Nr. 9 und nach der Deportation in andere Lager kamen etwa 4.900 Häftlinge ums Leben. In der DDR mussten die Überlebenden über ihr Schicksal in Fünfeichen schweigen.

