Fünf Schwerverletzte nach Verkehrsunfall in Wismar

Stand: 25.02.2024 08:21 Uhr

Auf der Westtangente in Wismar kam es am Samstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Laut Polizei geriet ein Auto aus noch ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr.