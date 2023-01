Frist zur Grundsteuererklärung endet: Keine Verlängerung in MV Stand: 31.01.2023 15:11 Uhr Es bleibt dabei: In Mecklenburg-Vorpommern endet heute die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung. Anders als in Bayern wird es keine erneute Verlängerung geben. Fehlende Erklärungen sollen mit Erinnerungsschreiben angemahnt werden.

Das Finanzministerium in Mecklenburg-Vorpommern hat eine erneute Fristverlängerung ausgeschlossen. Finanzminister Heiko Geue (SPD) zufolge haben sich die Bundesländer in der vergangenen Woche darauf geeinigt. Dass Bayern nun davon abweicht und die Frist um weitere drei Monate verlängert, irritiere ihn. Die Entscheidung hätte offenbar etwas mit den dort bevorstehenden Wahlen zu tun, so der Politiker.

75 Prozent aller Erklärungen abgegeben

In Mecklenburg-Vorpommern sind bislang rund 496.000 Anträge registriert worden. Das entspricht etwa 75 Prozent aller erwarteten Erklärungen. Geue machte klar, dass säumige Bürger nicht sofort mit Behörden-Maßnahmen rechnen müssten. Es gebe zunächst ein Erinnerungsschreiben. Dieses komme wahrscheinlich in der zweiten Märzhälfte. Erst wer danach nicht reagiere, müsse mit Versäumniszuschlägen rechnen und damit, dass der Wert seiner Immobilie geschätzt werde.

