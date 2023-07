Stand: 25.07.2023 10:32 Uhr Friedrichsruhe: Mann durch Hundebiss schwer verletzt

In Friedrichsruhe bei Crivitz (Landkreis Ludwigslust Parchim) hat ein Hund am Montagabend einen 41-Jährigen gebissen und so schwer verletzt, dass er operiert werden musste. Was genau passiert ist, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Der Halter der italienischen Dogge - auch Carne Corso genannt - hat sich zu dem Vorfall nicht geäußert. Seine Hunde waren bei der Ankunft der Polizisten in einem Zwinger untergebracht. Der Verletzte konnte noch nicht befragt werden. Die auch als "italienische Kampfhunde" bekannten Tiere werden bis zu 70 Zentimeter groß und 50 Kilogramm schwer.

