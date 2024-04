Stand: 26.04.2024 10:30 Uhr Friedrichsmoor: Tödlicher Unfall - Frau stirbt nach Kollision mit Baum

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L92 nahe Friedrichsmoor (Ludwigslust-Parchim) ist am späten Donnerstagnachmittag eine Autofahrerin ums Leben gekommen. Laut Polizei kam die Frau mit ihrem Auto aus noch ungeklärter Ursache auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab. Sie prallte frontal gegen einen Baum. Ersthelfer versuchten, die Verunglückte zu retten. Wenig später verstarb die Fahrerin jedoch an der Unfallstelle. An ihrem Auto entstand Totalschaden. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache.

