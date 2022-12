Folgenschwere LKW-Unfälle auf Autobahnen in MV Stand: 06.12.2022 06:03 Uhr Am Autobahnkreuz Schwerin kippte ein Lastwagen um und verlor seine Ladung. An der A24 rammte ein anderer Sattelzug ein Rotorblatt für Windkraftanlagen, das auf einen Anhänger geladen war.

Auf dem Autobahnkreuz Schwerin waren die Auffahrten auf die A24 in Richtung Berlin und in Richtung Hamburg am Montag für Stunden gesperrt. Am Vormittag war ein LKW von der Straße abgekommen und im Straßengraben gelandet. Dabei hatte sich der 58- jährige Fahrer schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beim Umkippen lief die Ladung - mehrere Tonnen einer rohen Kartoffelmasse - in den Graben. Warum es zu dem Unfall kam, wird noch ermittelt.

Sattelzug rammt Rotorblatt für Windkraftanlagen

Beim Einparken hat ein Lastwagenfahrer auf einer Raststätte an der A24 bei Stolpe einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht. Der 40-Jährige wollte am Montagabend seine Sattelzugmaschine hinter einen anderen geparkten Laster lenken, teilte die Polizei mit. Dabei übersah der Mann jedoch das darauf geladene und herausragende Rotorblatt für eine Windkraftanlage. Durch den Zusammenstoß wurden sowohl die Sattelzugmaschine als auch das Rotorblatt beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 105.000 Euro.

Weitere Informationen Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 06.12.2022 | 05:30 Uhr