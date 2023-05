Flüchtlingsgipfel: Zusätzliche Millionen für MV Stand: 10.05.2023 22:26 Uhr Bund und Länder haben beim Flüchtlingsgipfel in Berlin einen Kompromiss zur Finanzierung der Geflüchtetenhilfe erarbeitet. Mecklenburg-Vorpommern stehen damit zusätzliche 19 Millionen Euro zur Verfügung.

Schon im Vorfeld des Flüchtlingsgipfels am Donnerstag hatte sich die Kommunikation zwischen Bund und Ländern zugespitzt. Die Länder fordern vom Bund erheblich mehr finanzielle Unterstützung bei der Aufnahme und Integration Geflüchteter, Mecklenburg-Vorpommern sogar das Vierfache der zugesagten Summe. Das Land hat seit Beginn des Krieges fast 28.500 Geflüchtete aufgenommen und schätzt die Kosten im Jahr 2023 auf mehr als 400 Millionen Euro. Die Bundesregierung hatte sich jedoch wenig entgegenkommend gezeigt. Eine hitzige Debatte schien vorprogrammiert.

Bund und Länder finden Kompromiss

"Es waren die schwierigen Gespräche, die alle im Vorfeld erwartet hatten", sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) über die Verhandlungen in Berlin. Nach stundenlangen Diskussionen haben sich die Regierungschefs von Bund und Ländern auf einen Kompromiss geeinigt: Der Bund wird im Jahr 2023 eine Milliarde Euro mehr für die Geflüchtetenhilfe an die Länder zahlen. "Es war ein guter Tag für den deutschen Föderalismus" sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach dem Gipfel. Zusätzlich konnte Scholz zufolge ein "umfassendes Maßnahmenpaket" erarbeitet werden, das unter anderem neue Migrationspartnerschaften mit anderen Ländern, eine Beschleunigung von Asylverfahren und die Digitalisierung der Ausländerbehörden umfasst.

Schwesig zufrieden mit dem Ergebnis

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte unmittelbar vor der Konferenz noch einmal die Notwendigkeit finanzieller Zuwendungen vom Bund unterstrichen: "Die Städte und Gemeinden sind längst an der Grenze. Es fehlt an Wohnraum, wir haben Probleme mit Kita- und Schulplätzen, das kostet alles natürlich auch sehr viel Geld und da kann der Bund sich nicht verweigern."

Schwesig zufolge stehen Mecklenburg-Vorpommern durch die zusätzlichen Mittel des Bundes nun 19 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung. "Die Beratungen waren sehr intensiv. Ich bin sehr froh, dass wir uns am Ende geeinigt haben", so Schwesig. Das Land werde außerdem zusätzliche Leistungen bereitstellen, wie etwa 50 Millionen Euro aus dem Landesüberschuss. Dennoch appellierte Schwesig: "Das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir über das Jahr 2024 noch sprechen müssen." Am Donnerstag gibt es im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern eine Aussprache zu den Ergebnissen des Bund-Länder-Gifpels.

Weiteres Treffen im November geplant

Schwesig zufolge müsse nun ein Finanzierungssystem für die "Daueraufgabe" der Geflüchtetenhilfe erarbeitet werden. Im November wollen Bund und Länder erneut tagen. Bis dahin soll laut Scholz eine Arbeitsgruppe eingesetzt werden, die im Vorfeld schon längerfristige Lösungen konzipiert.

