Finanzämter in MV warten weiter auf tausende Grundsteuererklärungen

Den Finanzämtern in Mecklenburg-Vorpommern fehlen noch immer mehrere Tausend Grundsteuererklärungen. Auch auf die im Vorjahr verschickten Erinnerungsschreiben hätten nicht alle Grundstückseigner reagiert, so Finanzminister Heiko Geue (SPD). In einer Mitteilung rief er dazu auf, die noch ausstehenden Steuererklärung zügig einzureichen. Ursprünglich sollten die Grundsteuererklärungen schon Ende Oktober 2022 vorliegen. Wegen des schleppenden Eingangs war die Frist aber bis Ende Januar 2023 verlängert worden. Bei nicht eingereichten Grundsteuererklärungen könne die Besteuerungsgrundlage notfalls auch geschätzt werden, hieß es.

