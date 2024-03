Stand: 31.03.2024 14:36 Uhr Feldberg: Ehemaliges Baumarkt-Gebäude teilweise abgebrannt

In Feldberg (Mecklenburgische Seenplatte) ist am Sonntagmorgen ein Teil eines ehemaligen Baumarkt-Gebäudes bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Als die Feuerwehr eintraf, brannte ein Großteil des leer stehendes Gebäudes bereits in voller Ausdehnung. Die Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden begannen umgehend mit der Brandbekämpfung. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Staatsanwaltschaft hat den Einsatz eines Brandursachenermittlers angeordnet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 31.03.2024 | 15:00 Uhr