Stand: 14.10.2022 10:17 Uhr Feierliche Immatrikulation für neue Studierende in MV

In der Marienkirche werden am Nachmittag etwa 2.000 neue Studierenden der Universität Rostock für das Wintersemester feierlich immatrikuliert. Vorher gibt es einen Festumzug, an dem auch der Rektor, Dekane und der Akademische Senat teilnehmen. Sie werden von der Universität über die Kröpeliner Straße zur Marienkirche gehen. Dort beginnt dann um 15 Uhr die Immatrikulationsfeier. Auch in Greifswald gibt es eine traditionelle Feierlichkeit. Sie findet kommenden Montag im Dom St. Nikolai statt. Dann werden über 1.500 neue Studierende begrüßt. Mit dem Wintersemester 2022/2023 werden auch zwei neue Studiengänge angeboten. Über 10.000 Menschen studieren derzeit an der Greifswalder Uni. Von ihnen kommen mehr als 1.000 aus insgeamt 102 Ländern.

