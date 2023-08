Stand: 21.08.2023 15:13 Uhr Fahrplanwechsel Rebus: Zwei neue Linien führen aufs Land

Im Landkreis Rostock haben das Busunternehmen Rebus und der Verkehrsverbund Warnow zwei neue Linien geschaffen, die künftig weiter ins Land führen sollen. Die Linie 113 fährt ab der kommenden Woche vom neuen ZOB über Kessin bis nach Dummerstorf. Die Besonderheit: Anders als die Überlandbusse fährt die Linie 113 unter der Woche im 20-Minuten-Takt. Außerdem gibt es neun neuen Haltestellen, auch in der Rostocker Innenstadt. Für die Anwohner in Gnoien tut sich ebenfalls etwas. Sie können mit der Linie 220 nach Tessin fahren und von dort in einen Zug in Richtung Rostock umsteigen. Diese Möglichkeit gibt es allerdings nur im Zwei-Stunden-Takt. Finanziert wurden die neuen Anbindungen durch ein Förderprogramm des Bundes.

