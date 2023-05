Europäischer Tag der Parke: Naturlandschaften in MV entdecken Stand: 24.05.2023 10:54 Uhr Zum Europäischen Tag der Parke am 24. Mai stehen auch in Mecklenburg-Vorpommern die vielfältigen Naturlandschaften im Mittelpunkt. Die Nationalparke bieten verstärkt Führungen an, ihre Ranger klären über die Schutzgebiete auf.

Sie führen die Menschen an die Natur heran, zeigen die einzigartigen Schätze und Schönheiten, die es hierzulande gibt: die Nationalen Naturlandschaften. In Mecklenburg-Vorpommern sind es drei Nationalparke, drei Biosphärenreservate und sieben Naturparke. Heute, am Europäischen Tag der Parke, stehen sie im Mittelpunkt und die verantwortlichen Ranger bieten verstärkt Führungen und Exkursionen an. Damit sollen der Öffentlichkeit auch die Aufgaben und Ziele der Parke näher gebracht werden.

Umfangreiches Angebot

Es gibt etwa Führungen zu den Nahrungsplätzen von See- und Fischadlern im Müritz- Nationalpark oder mit dem Fahrrad um den Krakower Obersee im Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide. Paddeltouren werden angeboten, auf dem Kummerower See und durch die Mecklenburgische Schweiz oder Wanderungen durch das Warnow-Durchbruchstal. Kürzlich wurde ein besonderer Wanderweg im Land erneuert, der alle sieben Naturparke miteinander verbindet. Mit seinen 907 Kilometern ist er einer der längsten zusammenhängenden Wanderwege Europas.

Ranger zunehmend unter Druck

Nationalparks sind nicht nur Oasen der Natur, sondern auch Magneten für Touristen. Aufgabe der Nationalpark-Ranger ist es, die Natur zu schützen und Besucher darüber aufzuklären. Wegen der steigenden Besucherzahlen müssen sich Ranger immer vielseitigeren Herausforderungen stellen. So campen Touristen etwa unerlaubt in geschützten Kernzonen, Picknicken dort und hinterlassen Abfall, bewegen sich abseits der Wege oder verzichten auf das Anleinen ihrer Hunde, führt Dirk Stade, Ranger im Nationalpark Jasmund, aus. Die Ranger appellieren deshalb regelmäßig an Besucher, die Regeln in den Schutzgebieten zu achten.

