Erneuter Wolfsriss in der Nähe von Redderstorf Stand: 13.04.2024 17:13 Uhr In der Nacht zu Sonnabend kam es in Ehmkendorf (Landkreis Rostock), wie bereits Anfang April im nahe liegenden Redderstorf, erneut zu einem Wolfsangriff. Der Bauernverband befürwortet einen Abschuss des "Problemwolfes".

In Ehmkendorf ist es in der Nacht zu einem Wolfsangriff gekommen. Auf der Weide nahe des Ortseingangs wurden nur noch Überreste eines Ziegenlammes gefunden. Zwei weitere Schafe wurden durch einen wolfstypischen Kehlbiss so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort durch eine Tierärztin eingeschläfert werden mussten. Bislang ist unklar, ob weitere Tiere verletzt oder verschwunden sind. Der Schafhalter André Brandt hat nach eigenen Angaben rund um das eingezäunte Gelände frische Spuren gefunden, die vermutlich einem Wolf zuzuordnen sind. Auf der Weide befanden sich 45 Schafe und zehn Ziegen mit Lämmern. Alle Tiere waren durch den Halter vorschriftsmäßig gesichert.

Bauernverband fordert Abschuss von "Problemwolf"

Bereits anfang April forderte der Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern, nach einem Vorfall unweit von Ehmkendorf, den Abschuss des "Problemwölfes". Das Tier steht im Verdacht, mehr als 20 Schafe getötet zu haben. Da der Wolf seit Mitte März im Jagdrecht des Landes einen Schutzstatus innehält, muss der Abschuss des Tieres im Einzelfall geprüft werden. Außerdem gilt seit dem 1. April Mutter- und Welpenschutz für Wölfe und ihre Rudel.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 13.04.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock