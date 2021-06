Ermittlungen gegen ehemalige Landrätin Weiss Stand: 14.06.2021 17:29 Uhr Die Staatsanwaltschaft Schwerin hat gegen die scheidende Landrätin von Nordwestmecklenburg, Kerstin Weiss (SPD), ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Es gebe den Anfangsverdacht der Vorteilsnahme, sagte ein Sprecher.

Die Ermittlungen beruhen auf einer Strafanzeige und dem Bericht der Korruptionsbeauftragten des Landkreises. Weiss wird vorgeworfen, vom Piraten Open Air in Grevesmühlen in ihrem Wahlkampf Unterstützung erhalten zu haben. Die Vorwürfe hatten im Wahlkampf hohe Wellen geschlagen. Weiss selbst hatte sie zurückgewiesen und erklärt, für die Wahlplakate am Gelände des Open-Air-Theaters bezahlt zu haben.

In Stichwahl im Mai unterlegen

Der Kreistag hatte im April in einer Sondersitzung beschlossen, den Fall offiziell an das Innenministerium als Rechtsaufsicht und an die zuständigen Behörden zur Prüfung weiterzuleiten. Weiss war sieben Jahre Landrätin des Nordwestkreises, ihre Amtszeit endet in zweieinhalb Wochen. Sie unterlag Anfang Mai in der Stichwahl ihrem CDU-Herausforderer Tino Schomann.

