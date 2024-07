Erleichterung auf Skandinavien-Fähre: Reisende sind von Bord Stand: 11.07.2024 19:36 Uhr Die rund 200 Meter lange Skandinavien-Fähre "Tinker Bell" der Reederei TT-Line war am Vormittag vor Warnemünde durch einen Motorenausfall manövrierunfähig geworden. Schlepper brachten das Schiff zurück in den Rostocker Hafen.

Am Donnerstagmorgen ist die Skandinavien-Fähre "Tinker Bell" der Reederei TT-Line rund elf Kilometer vor Rostock-Warnemünde in der Ostsee liegen geblieben. Laut dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Stralsund sowie dem Rostocker Hafenamt machte ein Stromausfall das Schiff manövrierunfähig. Die Reederei TT-Linie teilte am Nachmittag mit, dass es sich um ein Motorenproblem gehandelt habe. Abgelegt hatte die Fähre um 8.40 Uhr. Ihr Ziel: Trelleborg. Rund eineinhalb Stunden später meldetet der Kapitän einen kompletten Blackout, also einen Stromausfall. Drei Schlepper brachten die Fähre zurück in den Rostocker Hafen. An Bord befanden sich 453 Passagiere. Für sie war das "Abenteuer" mit der Ankunft am Liegeplatz aber keinesfalls überstanden.

Erleichterung erst um 18.40 Uhr

Frank und Manuela Peter, die mit einem geliehenen Wohnmobil auf dem Autodeck waren, schilderten die Situation am Nachmittag gegenüber dem NDR. Es sei heiß an Bord, die Toiletten seien nicht nutzbar und es habe auch niemand Trinkwasser verteilt, monierte das Ehepaar. Sie konnten, wie alle anderen an Bord, nicht an Land fahren, da sich die Klappen der Fähre offenbar nicht öffnen ließen. Erst gegen 18.40 Uhr machte sich dann große Erleichterung breit - die ersten Autos rollten von Bord. Am späten Abend soll es Richtung Schweden weitergehen. Laut den Behörden bestand während des Zwischenfalls keine Gefahr für Passagiere und Crew.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 11.07.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock