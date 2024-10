Entwarnung nach mehreren Bombendrohungen in MV Stand: 07.10.2024 10:37 Uhr Am Montag sind an mehreren Schulen in Mecklenburg-Vorpommern Bombendrohungen eingegangen. Eine Schule in Ludwigslust wurde evakuiert. Nachdem die Polizei eine Gefährdungslage ausschließen konnte, läuft der Unterricht wieder.

Die Drohungen sind laut Angaben der Polizei per E-Mail an drei Schulen in Ludwigslust und an einer Schule in Stralsund eingegangen. Die Regionale Schule Peter Joseph Lenné in Ludwigslust war vorsorglich evakuiert worden. Die Polizei hat die Räume inzwischen durchsucht und konnte Entwarnung geben. Der Unterricht für die 400 Schülerinnen und Schüler läuft wieder. Auch an einer Schule mit Förderschwerpunkt in Ludwigslust und Schulzentrum am Sund in Stralsund sind anonyme Bombendrohungen eingegangen. Auch dort wurde das Schulgebäude durchsucht, aber nichts verdächtiges gefunden.

Bundesweit Drohungen per E-Mail verschickt

Am Wochenende waren E-Mails mit Bombendrohungen an verschiedenen Schulen im ganzen Bundesgebiet geschickt worden. Alle hatten nach Angaben der Polizei einen ähnlichen Text und richteten sich nicht konkret gegen die jeweils adressierten Schulen. Der Absender der E-Mail soll jetzt ausfindig gemacht werden. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.

