Entwarnung nach Gasaustritt in Sukow

Stand: 02.12.2022 12:43 Uhr

In Sukow bei Schwerin strömt kein Gas mehr aus. Das Leck in der Gasversorgungsleitung ist repariert worden und damit die Gefahr beseitigt, wie die Feuer- und Rettungsleitstelle Schwerin am Freitagmittag mitteilte.