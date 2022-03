Entwarnung in Sachen Vogelgrippe: Aufstallgebote fallen weg Stand: 17.03.2022 14:50 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern entspannt sich die Lage in Bezug auf die Vogelgrippe. Seit sechs Wochen in Folge wurde laut dem Agrarministerium des Landes kein neuer Ausbruch in Betrieben registriert.

Die Behörden in Mecklenburg-Vorpommern haben laut Landwirtschaftsministerium seit Anfang Februar keinen Vogelgrippe-Ausbruch in Betrieben registriert. Auch bei Wildvögeln wird das Virus nur noch vereinzelt nachgewiesen. Agrarminister Till Backhaus (SPD) richtet sich deshalb an die zuständigen Landkreise: Sie könnten Aufstallgebote, die Stallpflicht, aufheben. Das bedeutet, Nutzgeflügel darf nun wieder nach draußen.

Fallzahlen unter denen der Saison 2020/21

Dennoch mahnt Backhaus zur Vorsicht, das Virus sei noch präsent. Futter und Wasser sollten beispielsweise nicht für Wildvögel zugänglich sein. Seit vergangenem Oktober wurde bislang elf Mal die Geflügelpest bei Nutz- oder Zootieren festgestellt. Betroffen war unter anderem der Tierpark Greifswald. Die Fallzahlen liegen aber unter denen des Seuchenzuges von 2020/21. Die Auswirkungen damals waren enorm: Mehr als 340.000 Tiere mussten getötet, Tierhalter entschädigt werden. Die Gesamtkosten dafür beliefen sich auf weit über fünf Millionen Euro.

