Stand: 21.05.2024 15:41 Uhr Eldetal: 100.000 Euro bei Wohnungseinbruch gestohlen

Unbekannte haben in Eldetal bei Röbel rund 100.000 Euro bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus erbeutet. Die Täter seien vergangenen Freitag über ein Fenster in das Gebäude eingebrochen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die beiden Bewohner des Hauses hätten das Haus am Freitagmorgen gegen 6.30 Uhr verlassen und seien gegen 13.00 Uhr zurückgekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 21.05.2024 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte